Королевская возмущена сокрытием проекта Налогового кодекса

На завтра, 17 сентября, правительство объявило об открытом заседании Кабинета министров, на котором планируется утвердить новый Налоговый кодекс, окончательного текста которого никто не видел.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в комментарии УНИАН.

По мнению главы парламентского комитета, так называемое «всенародное обсуждение» проекта Налогового кодекса уже продемонстрировало нежелание чиновников услышать голос бизнеса.

«Вначале по всей стране прошла имитация всенародного обсуждения несуществующего документа. Затем премьер-министр с помпой провел презентацию этого «сверхсекретного кодекса», который так никому и не показали, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Две недели в него вносили правки, и вот теперь правительство объявило об открытом заседании Кабинета министров, на котором планируется утвердить новый Налоговый кодекс. И вновь окончательного текста этого документа никто не видел. Что же мы будем обсуждать?».

Глава Комитета ВР считает, что в таком режиме разрабатывать «Конституцию для бизнеса», как называют Налоговый кодекс, нельзя. «Режим сверхсекретности, противоречивая информация, которая просачивается в общество от разработчиков, бесконечные комментарии политиков этого «фантомного» документа лишь пугают предпринимателей своими новеллами, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Создается впечатление, что Налоговый кодекс хотят утвердить, не читая, а затем будут прятать от предпринимателей».