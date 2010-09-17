Яценюк обиделся на Азарова: пригласили в гости, а сами ушли из дома

Приглашение представителей оппозиции на специальное заседание правительства для обсуждения новой редакции проекта Налогового кодекса является циничной профанацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Перемен», об этом заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что «это напоминает поговорку: «Пригласили в гости, а сами ушли из дома».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что текста нового Налогового кодекса, «который так разрекламировало правительство, до сих пор никто не видел», добавив при этом, что «только вчера глава правительства поручил доработать этот документ вице-премьеру КЛЮЕВУ».

«Как можно обсуждать то, чего никто еще не видел? Как можно приглашать специалистов на обсуждение и просто издалека показать толстую книжку?», - спрашивает лидер «Фронта Перемен».

А.ЯЦЕНЮК считает, что «власть строит очередную «потемкинскую деревню».

При этом он добавил, что «Фронт Перемен» в этом процессе участия не будет принимать.

«Наши предприниматели по всей Украине провели более 200 митингов, собрали свыше миллиона подписей против предыдущего варианта кодекса. Как народный депутат, я внес 259 поправок к проекту Налогового кодекса в прошлой редакции», - напомнил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, «то, как прячут переделанный вариант, наводит на мысли». По словам лидера «Фронта Перемен», обсуждение такого важного законопроекта с общественностью «должно быть настоящим».

«Поэтому мы готовы с ним детально ознакомиться и принять участие в профессиональной дискуссии, а не служить массовкой на заседании Кабмина», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригласил представителей оппозиции принять участие в специальном заседании Кабинета министров 17 сентября, на котором будет обсуждаться проект Налогового кодекса.