Сенченко: у Кабмина есть основания прятать свой Налоговый кодекс

Оппозиции так и не предоставили очередную редакцию Налогового кодекса, подготовленного правительством.

Об этом заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батьківщина”, министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В частности, он напомнил, что завтра на заседании Кабмина будут рассматривать очередную редакцию Кодекса и оппозицию также приглашали, однако он не видит смысла принимать участия в этом шоу.

«Если бы нам предоставили документ на ознакомление хотя бы за несколько дней до его рассмотрения, разговор мог бы быть предметным, а принимать участие в обсуждении без подробного с ним ознакомления - бессмысленно», - сказал министр финансов оппозиционного правительства.

«Мы готовы к рассмотрению Кодекса, и если там будет что-то позитивное, мы непременно это поддержим, а если будет та же налоговая бессмыслица, которую уже дважды презентовали, то ничего, кроме жесткой критики, коалицианты не получат», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

При этом он отметил, что по информации, которую удалось получить из разговора с коллегами из Министерства финансов и депутатами-«регионалами», проект Налогового кодекса практически не изменился.

А.СЕНЧЕНКО подчеркнул, что, как и в предыдущих редакциях, главный приоритет для авторов Кодекса - это узаконивание абсолютной свободы действий налоговой службы, ее право карать и миловать по своему усмотрению.

«Беззаконие налоговиков и лояльность к собственным бизнес-структурам являются основными идеями, которые однозначно закладываются в любую редакцию кодекса», - добавил он.

«Правительственные чиновники, манипулируя красивыми лозунгами, пытаются обмануть людей, говорят, что настоящий документ не собирается уничтожать малый и средний бизнес. Однако он наоборот, направлен именно на увеличение налогового давления на них», - отметил А.СЕНЧЕНКО.