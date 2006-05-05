Черновецкий кричит ”караул”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил организовать у здания мэрии субботний прием граждан для решения их проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на очередном заседании расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, приемы будут проводить и он лично, и его заместители.

«На следующей неделе, максимум еще через неделю, мы будем проводить прием киевлян. Я думаю, в субботу, возле мэрии. Я сам его буду вести. Пусть люди приходят, кто уже обращался и ему не ответили. Я буду сам принимать эти бумаги и разговаривать с людьми. Пусть люди знают, что каждую субботу будет очередной заместитель, который будет общаться с рядовыми киевлянами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что лично уже проводил такие процедуры, и ничего страшного в этом нет. Такой вариант Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает необходимым для решения проблем рядовых жителей города. При этом он попросил всех присутствующих представителей городской власти не использовать его как «свадебного генерала». «Я никуда ездить и тратить время не буду. Там, где людям необходимо уважение, есть мои заместители, есть разные уважаемые люди, в том числе и депутаты Верховной Рады. Пожалуйста, кто угодно… Согласовывайте со мной, но в 95% случаях я не буду тратить свое время на совсем будничные вещи. Меня избрали для того, чтобы я помог людям выйти из их собственных бед, они верят в это», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Говоря об организации приемов граждан города, мэр также подчеркнул, что будет реагировать на то, как чиновники откликаются на жалобы киевлян, что конкретно делают для решения проблем населения города. Он также пообещал в ближайшее время взять на работу в мэрию около 200 юристов, которые также будут помогать в этих вопросах. «Я возьму своих. На свои средства, если их нельзя сразу оформить. Будем принимать жалобы со всего города, потому что на сегодня «жалобщиков» нет. Их здесь только две человека. Телефон службы не работает. Караул…», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В свою очередь заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ внес предложение ввести личный прием граждан председателями районов и их заместителями во всех районах Киева. Тоже хотя бы раз в неделю. «Так начинать вести личный прием, чтобы знать о проблемах киевлян, которые вас избирали, и знать их из уст тех людей, которые к вам достучаться не могут», - сказал О.ДОВГИЙ.