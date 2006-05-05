Черновецкий сознался, что не может работать

Председатель Киевской городской государственной администрации, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил новый порядок работы заседаний расширенной коллегии КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на очередном заседании коллегии столичной горгосадминистрации.

«В следующий раз, когда мы будем готовить коллегию, я прошу обратить внимание на главные проблемы, существующие в городе. Их целая куча», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его мнению, на заседаниях коллегии должны рассматриваться важнейшие и на данный момент спорные вопросы, которые существуют городе.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что будет отмечать тех своих заместителей или представителей власти на местах, которые будут поднимать эти вопросы, и будет представлять их как самых перспективных.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что хочет видеть на заседаниях коллегии КГГА «своих партнеров - людей, которые хотят изменить ситуацию в Киеве». По словам председателя городской администрации, общаясь с чиновниками в мэрии, он выявил, что все они запуганы. «Это ужас. Я не могу работать. Они меня боятся как огня», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он призвал чиновников рассказывать ему о городских проблемах.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что чем дальше от него сидят чиновники на заседаниях коллегии, тем меньше шансов у них остаться на занимаемой должности. «Потому что мне так не нравится. Потому что как мышь под веником – не пойдет. Нужно штурмовать ситуацию. Она не хорошая, хотя лучше, чем в других областях», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что «тот, кто будет бояться – мой враг».