У Януковича хотят кое-что рассекретить, чтобы «очистить общество»

Администрация президента Украины хочет рассекретить архивные материалы о коллаборантах КГБ, чтоб "очистить общество".

Об этом заместительница главы администрации Анна Герман сказала на открытии в Киеве выставки о "Штази", передает "Немецкая волна".

Герман заявила, что в Украине будет разработан закон, который будет предусматривать передачу архивных материалов спецслужб Института национальной памяти.

По ее словам, до сих пор в украинских архивах хранится много материалов с грифом секретности из-за бывшей "оранжевой власти", которая не инициировала этот процесс.

"Правду надо знать, какой бы горкой она не была, и кого бы она не касалась. За правду надо отвечать. Надо очищать наше общество", - завила Герман.

"Пока что таких законодательных актов нет. Мы не можем сегодня заставить Службу безопасности нарушать закон", - добавила она.

Вместе с тем Герман отметила, что она выступает за люстрацию в Украине и открытие засекреченных документов КГБ, чтоб увеличить доверие к власти.

"Если будут опубликованы списки тех, кто сотрудничали, то люди, которые не сотрудничали, будут иметь гарантии, что их никто невинно не обидит в этом государстве", - сказала заместитель главы администрации президента Украины.

В свою очередь, федеральный уполномоченный Германии по вопросам документации Государственной службы безопасности бывшей ГДР Марианне Биртлер говорит, что выступает "обеими руками за" рассекречивание документов украинской Службой безопасности.

В Германии жертвы "Штази" могут обратиться в госучреждение, реконструировать тогдашние события и добиться реабилитации. Также немецких политиков проверяют на причастность к сотрудничеству со службой безопасности бывшей Германской демократической Республики.

"Эта проверка необязательна. Но может осуществляться. Ее цель, чтобы люди доверяли тем, кто занимает государственные должности", - подчеркнула Биртлер.

Украинская правда