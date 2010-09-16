Чечетов «отколол»: мы не можем найти лидера для оппозиции
10:57, 16 сентября 2010Политика
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А так делают все необходимое...
Координатор парламентского большинства, народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет, что новая власть делает все необходимое, чтобы в Украине родилась сильная оппозиция.
Об этом М.ЧЕЧЕТОВ сказал в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.
«Мы сейчас, со своей стороны, помогаем создать сильную оппозицию! Но вот лидера не можем найти! Ну, кто-то будет, обязательно!», - выразил уверенность М.ЧЕЧЕТОВ.
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