Чечетов «отколол»: мы не можем найти лидера для оппозиции

Координатор парламентского большинства, народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет, что новая власть делает все необходимое, чтобы в Украине родилась сильная оппозиция.

Об этом М.ЧЕЧЕТОВ сказал в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Мы сейчас, со своей стороны, помогаем создать сильную оппозицию! Но вот лидера не можем найти! Ну, кто-то будет, обязательно!», - выразил уверенность М.ЧЕЧЕТОВ.