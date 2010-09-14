"Свобода": режим Януковича еще не захватил последний бастион

Хмельницкая областная организация ВО "Свобода" заявляет, что Хмельницкая ОГА использует админресурс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облорганизации ВО "Свобода", которым располагает УНИАН.

"9 сентября 2010 председателям районных государственных администраций Хмельницкой области было разослано официальное письмо от первого заместителя председателя Хмельницкой облгосадминистрации Николая ДЕРИКОТА с требованием обеспечить участие делегаций от районов в областном форуме Партии регионов "Строим Хмельницкую область вместе", который состоялся 10 сентября. Причем главы РГА в приказном порядке должны были обеспечить присутствие не менее 50 человек, в том числе и кандидатов в депутаты областного и районных советов, председателей партий и кандидатов на должности председателей сельских и поселковых советов", - говорится в сообщении.

Хмельницкая областная организация ВО "Свобода" считает такие действия открытым и дерзким привлечением к избирательному процессу админресурса, попыткой команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА полностью уничтожить демократический избирательный процесс.

"Местное самоуправление - это последний бастион, который не захватил режим ЯНУКОВИЧА. Поэтому украинцы должны сделать все возможное, чтобы не дать прокремлевской оккупационной администрации окончательно узурпировать власть. Несмотря на фальсификации, наступление и давление со стороны власти, необходимо сохранить самоуправление общин и после местных выборов", - подчеркивают "свободовцы" Хмельницкой области.