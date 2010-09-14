Отчет херсонского мэра происходит в закрытом режиме

На отчет Херсонского городского председателя Владимира САЛЬДО, который сейчас проходит в областном музыкально-драматичном театре им. Н.Кулиша, пропускали исключительно по пропускам. В то же время, охранники не впустили в театр оппозиционных депутатов горсовета Виталия БОГДАНОВА и Александра ЛЕЩЕНКО, хотя В.БОГДАНОВ имел пропуск, который ему «подарил» один из работников горисполкома, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщил В.БОГДАНОВ, он удивлен тому, как организовано проведение отчета мэра. «Оргкомитет должен был распространить приглашения и сообщить СМИ о времени и месте проведения отчета. Но в ни одном СМИ информация о мероприятии не вышла. Даже на официальном сайте мэрии. Приглашения также получили исключительно те, кто разделяет политические взгляды В.САЛЬДО», - сообщил депутат.

Перед зданием драмтеатра собралось около 200 человек с плакатами «Тайная вечеря Сальдо», «Секреты от общины», «Требуем гласности». Также пикетчики скандируют «Сальдо вон!»

Городской председатель попал в здание театра через служебный вход. Когда в зал попал редактор интернет-издания областного отделения КИУ «Политическая Херсонщина» Дементий БЕЛЫЙ, он прервал выступление городского председателя вопросом, почему В.САЛЬДО не пускает в зал жителей города, которые также хотят услышать отчет мэра. Журналиста охрана сразу же вытолкала из зала. После этого один из работников мэрии стал выяснять отношения с Д.БЕЛЫМ, во время чего произошла драка. Сейчас журналист дает объяснения работникам милиции.

Отчет В.САЛЬДО продолжается.

Городской председатель Херсона возглавляет городскую организацию Партии регионов и является наиболее вероятным кандидатом от ПР на должность мэра областного центра на октябрьских местных выборах.