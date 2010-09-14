Совет БЮТ признал легитимной фракцию в Киевсовете во главе с Мелиховой

Совет Блока Юлии Тимошенко признал легитимной депутатскую фракцию «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете во главе с Татьяной МЕЛИХОВОЙ.

Как сообщает сайт БЮТ, такое решение было принято сегодня.

Теперь в состав депутатской фракции, которая уполномочена представлять БЮТ в Киевсовете, входят 14 депутатов: Т.МЕЛИХОВА, С.МЕЛЬНИК, В.СЕМИНОГА, В.КОБЕЛЕВ, В.НАУМКО, В.НАУМЕНКО, И.СОЛОШЕНКО, М.ЛУКЬЯНЮК, В.ЯРЦЕВ, О.МЕДВЕДЕВ, И.МЕЛЬНИК, И.НОВАК, Д.НИКУЛЬШИН, А.БРИГИНЕЦ.

О решении Совета БЮТ будет объявлено на очередном пленарном заседании Киевсовета.

В сообщении также отмечается, что “Администрация Президента ЯНУКОВИЧА продолжает порочный антидемократический путь рейдерского захвата местных организаций партии “Батькивщина” и фракций Блока Юлии Тимошенко в местных советах”.

В БЮТ заявляют, что “сегодня с привлечением предателей, более известных в народе как “тушки”, по неоднократно испытанному сценарию осуществляется попытка реализовать переворот во фракции БЮТ в Киевсовете. После захвата Киева через назначение “смотрящего” от Партии регионов, отмены права киевлян выбирать районные представительские органы власти, администрация “гаранта” направила свои усилия на разрушение фракции БЮТ в Киевсовете как последнего плацдарма для защиты интересов киевлян”.

“Батькивщина” выражает возмущение “откровенными рейдерскими атаками против нее и сообщает, что на сегодняшний день депутатская фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете во главе с Татьяной МЕЛИХОВОЙ признана правопреемственной”.

Как сообщалось, 3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. Согласно информации, 31 августа на заседании фракции ее председателем был избран Д.МОСКАЛЬ. “За” проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии “Батькивщина” Анатолий СЕМИНОГА сделал заявление, в котором обвинил власть в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опроверг информацию о смене руководства фракции.

По словам А.СЕМИНОГИ, власть продолжает рейдерскую атаку на БЮТ и партию «Батькивщина» с целью лишить граждан права выбора на местных выборах. “Группа депутатов, которые из корыстных побуждений перешли на сторону Партии регионов, пытается незаконным способом сменить руководство фракции. При этом они игнорируют тот факт, что согласно положению о фракции, переизбрать ее председателя можно лишь двумя третями голосов”, - отметил он.

Невзирая на это, 9 сентября секретарь Киевского городского совета О.ДОВГИЙ объявил об избрании Д.МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Т.МЕЛИХОВОЙ.

Т.МЕЛИХОВА, в свою очередь, заявила, что Д.МОСКАЛЬ избран председателем фракции БЮТ незаконно, и 9 сентября во время внеочередного заседания Киевсовета, где рассматривался вопрос о ликвидации районных советов, состоялся рейдерский захват фракции БЮТ.

В частности, она заявила, что секретарь Киевсовета О.Довгий не зачитал заявление депутатов фракции БЮТ об исключении депутатов, которые на предыдущем сессионном заседании Киевсовета проголосовали за ликвидацию райсоветов в столице.