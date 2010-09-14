Эксперт заметил, что предвыборная кампания уже сейчас слишком нервозна

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО прогнозирует весьма неспокойную избирательную кампанию в местные советы и мэров. Директор Института Горшенина отмечает, что страсти и зашкаливающий градус эмоций вокруг местных выборов непременно повлияют на формирование нового политического режима в стране.

Об этом В.ФЕСЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске в ИА «Новый Мост» во время презентации результатов исследования электоральных настроений украинцев, проведенного социологическим консорциумом «За честные выборы», сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина.

“Кампания стартовала и будет очень сложной. Уже чувствуется некая нервозность, эмоциональность. Хотя, казалось бы, местные выборы традиционно не имеют такого судьбоносного значения, как выборы Президента или парламентские. Тем не менее, мы видим очень много страстей вокруг местных выборов, которые во многом будут влиять и на формирование нового политического режима в стране - на то, каким он будет», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Как отметил эксперт, местные выборы влияют и на конфигурацию местной власти. «И здесь очень важно, каким будет характер отношений между разными ветвями власти - в частности, между областной и городской властью. Традиционно одна из болевых проблем многих крупных городов - это конфликты между городской и областной властью. Например, ранее в Харькове были постоянные конфликты между губернатором МАСЕЛЬСКИМ и мэром КУШНАРЕВЫМ. Потом, когда КУШНАРЕВ уже был губернатором, были определенные конфликты и противостояния с мэром ШУМИЛКИНЫМ. В других крупных городах ситуация очень похожая. Когда мэр представляет одну политическую силу, а губернатор – другую, это предпосылка для конфликта».

«В этом плане Днепропетровск выбирает не только персоналию, а еще и модель отношений между властями в регионе, что тоже очень важно для того, как будет регион развиваться дальше», - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

На данном этапе, по его словам, результаты первого замера общественного мнения свидетельствуют о росте рейтинга действующего мэра Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО. Эксперты связывают это с вступлением городского головы в Партию регионов и консолидацией работы областной и городской власти. Так, привел социологические данные В.ФЕСЕНКО, если бы выборы мэра Днепропетровска состоялись сегодня, то большинство голосов - 32,1% - набрал бы И.КУЛИЧЕНКО. Далее со значительным отрывом следуют Загид КРАСНОВ (16,3%) и Виктория ШИЛОВА (3,1%). Менее трех процентов голосов избирателей набрали бы такие политики как Владимир ТЮРИН (2,2%), Святослав ОЛИЙНЫК (1,9%), Галина БУЛАВКА (1,5%), Виктор БОРЩЕВСКИЙ (1,0%). За другого кандидата проголосовали бы 2,0% респондентов, против всех – 11,1%, а 7,0% – вообще не принимали бы участия в голосовании. Каждый пятый житель Днепропетровска (21,8%) затруднился определить, кого поддержал бы на ближайших выборах мэра.

В целом же, утверждает директор Института Горшенина, эмоциональность кампании подогревается еще и тем фактом, что до сих пор ни у экспертов, ни у самих участников предвыборной гонки, нет понимания того, как будет работать новый закон о выборах. Именно поэтому консорциум “За честные выборы”, в который, кроме Института Горшенина, входят Центр прикладных исследований «Пента», «Институт перспектив города» и «Днепропетровская социологическая служба», проведет еще 2 замера общественного мнения - в середине и на финише предвыборной кампании.