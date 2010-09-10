Винский предлагает дать женщинам самим решать, когда им идти на пенсию

Лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский считает, что пенсионную систему в Украине нужно реформировать немедленно. Об этом он заявил во время одного из радиоэфиров.

“В Украине действует советская модель пенсионной системы - несовершенная, затратная, которая не отвечает европейским стандартам. Безусловно, актуально принятие стратегических решений относительно пенсионной реформы. Иначе мы заведем ситуацию в тупик”, - убежден Иосиф Винский.

Он отметил, что власть должна обеспечить в стране трехуровневую пенсионную систему, при этом реформированная солидарная система на протяжении двадцати лет должна оставаться основной.

Для финансового сбалансирования Пенсионного фонда Иосиф Винский предлагает принять конкретные меры по выведению из тени заработных плат, половина которых, по его словам, выплачивается в конвертах, и принять решение, чтобы все, кто получают доходы, платили адекватные взносы в Пенсионных фонд.

Когда такие мероприятия будут приняты, возможно, не будет необходимости увеличивать пенсионный возраст, заметил политик.

Военнослужащим и работникам силовых структур, которые выходят на пенсию в сорок лет, должны выплачивать деньги не из солидарной системы, а из системы государственного пенсионного страхования, убежден он.

“Государство должно в ходе их службы на их личные счета проплачивать деньги. Они выходят на пенсию, и получают их, как это делается в других странах. Тогда не будет этой критики по адресу пенсионной системы. Другого решения нет”, - объяснил И. Винский.

Кроме этого, глава “Народной власти” предлагает подходить к проблеме повышения пенсионного возраста для женщин более гибко. Они сами должны выбирать, со скольких лет выходить на пенсию - в 55 или на пять лет позже. Но при этом они должны знать, что после выхода на пенсию позже у них и пенсионные выплаты будут выше.

“За все годы, которые я провел в политике, насмотрелся на депутатов, которые не думают о людях, а беспокоятся лишь о своем рейтинге. Потому что понимают, что нужно идти на выборы. Их абсолютно не интересует, что нужно менять государство. Хотелось бы, чтобы у нас наконец появились те политики, которые думают о государстве и мыслят стратегически”, - подытожил председатель партии «Народная власть».