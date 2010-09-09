Регионал не увидел «никакой смысловой нагрузки» в проектах оппозиции

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что представители оппозиции предлагают парламенту рассмотреть решения, которые не несут «никакой смысловой нагрузки»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя блокирование членами фракции «БЮТ-Батькивщина» парламентской трибуны.

По словам А.ЕФРЕМОВА, тот факт, что депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал, свидетельствует о том, что «депутаты из коалиции большую часть времени все-таки не отдыхали, а работали, а коллеги из оппозиции, наверное, хорошо отдохнули, поэтому у них нет необходимости сидеть на рабочих местах, и они решили постоять возле трибуны».

В то же время А.ЕФРЕМОВ не отрицает, что представители коалиции будут проводить консультации с оппозиционерами. «Большая часть людей там настроена конструктивно», - добавил он.

А.ЕФРЕМОВ считает нецелесообразным предложение оппозиции принять постановление, в котором парламент обратится к правительству с призывом отменить решение по поводу повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги. По его словам, нельзя принимать решения, «которые не несут по сути дела никакой смысловой нагрузки». «Это бессмысленно», - добавил лидер фракции Партии регионов.

Он считает, что принятие постановления, на котором настаивает оппозиция, «не снимет блокирование, поскольку для них главное - не принятие какого-то документа, а для них главное - сам процесс».