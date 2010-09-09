Регионал не увидел «никакой смысловой нагрузки» в проектах оппозиции
И понял, что для них главное
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что представители оппозиции предлагают парламенту рассмотреть решения, которые не несут «никакой смысловой нагрузки»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя блокирование членами фракции «БЮТ-Батькивщина» парламентской трибуны.
По словам А.ЕФРЕМОВА, тот факт, что депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал, свидетельствует о том, что «депутаты из коалиции большую часть времени все-таки не отдыхали, а работали, а коллеги из оппозиции, наверное, хорошо отдохнули, поэтому у них нет необходимости сидеть на рабочих местах, и они решили постоять возле трибуны».
В то же время А.ЕФРЕМОВ не отрицает, что представители коалиции будут проводить консультации с оппозиционерами. «Большая часть людей там настроена конструктивно», - добавил он.
А.ЕФРЕМОВ считает нецелесообразным предложение оппозиции принять постановление, в котором парламент обратится к правительству с призывом отменить решение по поводу повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги. По его словам, нельзя принимать решения, «которые не несут по сути дела никакой смысловой нагрузки». «Это бессмысленно», - добавил лидер фракции Партии регионов.
Он считает, что принятие постановления, на котором настаивает оппозиция, «не снимет блокирование, поскольку для них главное - не принятие какого-то документа, а для них главное - сам процесс».