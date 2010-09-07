СБУ взялась за фонд Сороса в Украине

СБУ проверяет сотрудничество Международного фонда "Возрождение" с общественными организациями Киевской области.

Об этом во вторник сообщил исполнительный директор МВФ Евгений Быстрицкий.

"К нескольким общественным организациям Киевской области, которые выполняют проекты, финансируемые фондом "Возрождение", обратились сотрудники СБУ с запросом информации о целях и задачах проектов, их финансовой составной и оценки их влияния на предвыборную ситуацию в Украине", - сообщил он.

"Поскольку ни один из проектов не имеет политической составной, встреча на этом и закончилась", - добавил он.

Вместе с тем Быстрицкий подчеркнул, что "МФВ согласно его Уставу не имеет права поддерживать инициативы ни одной политической партии".

Также фонд обращает внимание на то, что во время выборов он "никогда не поддерживал инициативы, которые были направлены на что-то другое, чем на честность и свободу волеизъявления".

"Если мы и будем поддерживать общественные организации во время выборов осенью 2010 года, то эта поддержка будет направляться именно на такие внепартийные инициативы", - подчеркнул Быстрицкий.

"Если бы СБУ направляло собственные силы, накопленные за счет избирателей-налогоплательщиков, на то, чтобы действительно обеспечить честность выборов, неиспользование админресурса и т.п., то такие фонды, как наш, могли бы с намного большей пользой направлять высвобожденные финансовые ресурсы на развитие открытого, некоррумпированного, демократического общества", - подчеркнул он.

Как известно, основателем Международного фонда "Возрождение" является американский филантром и бизнесмен Джордж Сорос.

Украинская правда