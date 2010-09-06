300 голосов в парламенте могут понадобиться коалиции уже завтра

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает руководителям фракций завтра договориться относительно голосования за проект изменений в Конституцию в части сроков полномочий депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО напомнил, что парламент принял решение о рассмотрении 7 сентября проекта изменений в Конституцию. По его словам, на предыдущей сессии парламент 398-ю голосами проголосовал за предварительное одобрение изменений в Конституцию Украины относительно полномочий депутатов местных советов. С.МИЩЕНКО отметил, что завтра в первой половине дня состоится заседание комитета, а уже на вечернем заседании депутаты смогут рассмотреть и принять эти изменения, для чего необходимо не менее 300 голосов. Он также напомнил, что при предварительном принятии данного законопроекта никаких замечаний от народных депутатов относительно его содержания не поступало.

В.ЛИТВИН отметил, что завтра руководители фракций и председатель профильного комитета должны собраться и выработать согласованную позицию относительно законопроекта, которым предусмотрены изменения в Конституцию. Он отметил, что необходимо все согласовать, чтобы «не внести сумятицу в следующую избирательную кампанию». По его словам, возникают вопросы, в частности, относительно срока полномочий городских председателей.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины предварительно одобрила закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей). “За” проголосовали 396 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 136 и части первую и вторую статьи 141 Конституции Украины об установлении пятилетнего срока полномочий депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных выборах.