Наливайченко считает проекты Тимошенко "вождистскими"

Общественная инициатива «Обновление страны» ведет переговоры с демократическими политическими силами о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам координатор общественной инициативы Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Это переговоры. И все же нужен процесс консолидации на основе конкретных действий с другими общественными партийными, и в том числе демократическими организациями», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, такая консолидация должна быть как на местном, так и на центральном уровне.

«Консолидация ради совместных действий, в том числе совместной поддержки, на местных выборах. Не будет так, что есть “Обновление страны” и В.НАЛИВАЙЧЕНКО, и мы поддерживаем только этого, а других – нет. Если их уже поддерживают другие демократические патриотические силы, мы с радостью будем присоединяться к такому процессу поддержки и участию в выборах», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно конкретных политических сил, с которыми может сотрудничать «Обновление страны» и, в частности, будет ли принимать участие возглавляемая им организация в анонсированной Юлией ТИМОШЕНКО акции протеста возле Верховной Рады 7 сентября, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Мы в вождистских проектах не участвуем».

При этом политик не исключил, что «Обновление страны» может сотрудничать с политическими организациями Арсения ЯЦЕНЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО.