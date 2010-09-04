Сумской облсовет увеличил число своих депутатов

В следующем депутатском корпусе Сумского городского совета будет 76 депутатов вместо 75, а в следующем облсовете будут заседать 100 депутатов вместо нынешних 90. Решение об этом на сессии накануне принял Сумской облсовет.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в результате 50 депутатов следующего облсовета изберут по многомандатному избирательному округу и 50 депутатов – по одномандатным мажоритарным избирательным округам (по 2 представителя от каждой территориальной общины района и города областного значения).

Всего в Сумской области проживает около 1,2 млн. человек. В состав Сумщины входит 18 районов и 7 городов областного значения.