Сумской облсовет увеличил число своих депутатов
16:07, 04 сентября 2010Политика
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В следующем депутатском корпусе Сумского городского совета будет 76 депутатов вместо 75, а в следующем облсовете будут заседать 100 депутатов вместо нынешних 90. Решение об этом на сессии накануне принял Сумской облсовет.
Как сообщает корреспондент УНИАН, в результате 50 депутатов следующего облсовета изберут по многомандатному избирательному округу и 50 депутатов – по одномандатным мажоритарным избирательным округам (по 2 представителя от каждой территориальной общины района и города областного значения).
Всего в Сумской области проживает около 1,2 млн. человек. В состав Сумщины входит 18 районов и 7 городов областного значения.
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