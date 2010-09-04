Янукович посетит всемирную выставку «Экспо-2010» в Шанхае

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику после посещения Гонконга отбудет в Шанхай.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что завтра в Шанхае Президент Украины посетит всемирную выставку «Экспо-2010», где осмотрит украинский и китайский национальные павильоны.

Также глава государства встретится с первым секретарем Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая, членом политбюро Центрального комитета Компартии ЮЙ Чженшеном.

Также программой визита предусмотрено посещение научно-исследовательского и конструкторского центра компании “Хуавей” и встреча с ее руководством.

Завтра же вечером В.ЯНУКОВИЧ завершит государственный визит в КНР и отбудет из Шанхая в Украину.