Москаль разузнал, кто подарил Могилеву «Кадиллак»

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ утверждает, что автомобиль “Кадиллак” министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ подарил житель Броваров Сергей РУДЕНКО, который даже не имеет собственного телевизора.

Об этом сообщает сайт "Народной самообороны".

«РУДЕНКО Сергей Михайлович проживает в Броварах, не имеет ни телевизора, ни квартиры, ни машины, не занимается бизнесом. Это подставное лицо. Это (якобы подарок МВД «Кадиллака») - коррупционная схема. Кто такой РУДЕНКО Сергей Михайлович? Ничего на него нет», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он объяснил, что при покупке автомобиля существуют обязательные платежи, которые должен оплатить покупатель. «Если вы купили машину, то должны обязательно заплатить по закону 3-процентный взнос от стоимости машины в Пенсионный фонд. И почему-то в Пенсионный фонд не РУДЕНКО платит, а платит Управление ГАИ Киевской области! И все остальные платежи платит ГАИ. Где логика тогда?», - выразил удивление депутат.

По мнению Г.МОСКАЛЯ, “этими выдумками о якобы даровании Министерству внутренних дел автомобиля стоимостью около 1 млн. гривен можно обмануть разве что какую-то бабку, но не министра внутренних дел оппозиционного правительства, работавшего много лет в милиции”.

«Возможно, и надо было купить этот автомобиль. Я же не говорю, чтобы министр внутренних дел ездил своего коллегу из Израиля встречать на «Жигулях» первой модели. Но сделайте это нормально, открыто и прозрачно», - заметил он.

Г.МОСКАЛЬ привел пример с покупкой дорого автомобиля для Министерства юстиции, когда министр Александр ЛАВРИНОВИЧ сразу же после возникновения скандала вернул автомобиль. «Он набрал себе «плюсов» и показал себя как государственный служащий и умный руководитель. И он вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой и высоким авторитетом. А МОГИЛЕВ только ждет той развязки. А она наступит скоро. Если мы уже взялись, мы доведем дело до конца и пусть общество узнает, что это ложь», - сказал Г.МОСКАЛЬ.