Тягнибок: китайцы вытеснят украинцев из Украины
"Нужен новый закон о гражданстве"
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что интенсивное развитие украинско-китайских отношений может привести к вытеснению украинцев с рынка труда и “засилью дешевой рабочей силы из Китая".
Как передает корреспондент УНАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.
По словам О.ТЯГНИБОКА, "проблема засилья нелегальных и легальных мигрантов из стран третьего мира является проблемой, которая в ближайшее время может разрушить Украину".
«Мы знаем, что вступила в действие ужасная норма, согласно которой с 1 января 2011 года 150 тысяч нелегальных мигрантов, которые незаконно эмигрировали через территорию Украины в страны Европы и там были "выловлены", будут переправлены в Украину», - сказал лидер ВО "Свобода".
Для избежания возникновения упомянутой проблемы О.ТЯГНИБОК предложил власти и парламенту принять новый закон о гражданстве.
"Должны быть отменены все договоры о реституции, которые были подписаны властью Виктора ЮЩЕНКО", - подчеркнул О.ТЯГНИБОК.
Он также сказал, что "как украинский националист в то же время не имеет ничего против тех национальностей в Украине, которые толерантно ведут себя по отношению к украинцам и не нарушают их права".
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас находится с государственным визитом в Китае.
Сегодня в Пекине он и председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао подписали совместное заявление относительно всестороннего повышения уровня китайско-украинских отношений дружбы и сотрудничества.