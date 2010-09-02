Тягнибок: китайцы вытеснят украинцев из Украины

Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что интенсивное развитие украинско-китайских отношений может привести к вытеснению украинцев с рынка труда и “засилью дешевой рабочей силы из Китая".

Как передает корреспондент УНАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

По словам О.ТЯГНИБОКА, "проблема засилья нелегальных и легальных мигрантов из стран третьего мира является проблемой, которая в ближайшее время может разрушить Украину".

«Мы знаем, что вступила в действие ужасная норма, согласно которой с 1 января 2011 года 150 тысяч нелегальных мигрантов, которые незаконно эмигрировали через территорию Украины в страны Европы и там были "выловлены", будут переправлены в Украину», - сказал лидер ВО "Свобода".

Для избежания возникновения упомянутой проблемы О.ТЯГНИБОК предложил власти и парламенту принять новый закон о гражданстве.

"Должны быть отменены все договоры о реституции, которые были подписаны властью Виктора ЮЩЕНКО", - подчеркнул О.ТЯГНИБОК.

Он также сказал, что "как украинский националист в то же время не имеет ничего против тех национальностей в Украине, которые толерантно ведут себя по отношению к украинцам и не нарушают их права".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас находится с государственным визитом в Китае.

Сегодня в Пекине он и председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао подписали совместное заявление относительно всестороннего повышения уровня китайско-украинских отношений дружбы и сотрудничества.