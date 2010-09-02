УНП возмущена арестом мэра Карловки

Полтавская областная организация Украинской народной партии возмущена задержанием правоохранителями мэра районного центра Полтавской области Карловки Сергея ЯКОВЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении, принятом сегодня на заседании Провода Полтавской облорганизации УНП, в частности, сказано, что задержание мэра Карловки, который также является председателем городской организации Украинской народной партии, - “заказное, провокационное и носит политический характер”.

В документе также отмечается, что “С.ЯКОВЕНКО был задержан 31 августа в Карловке неизвестными представителями правоохранительных органов по подозрению в коррупционных действиях”. По данным партии, на сегодняшний день в квартире ЯКОВЕНКО проведен обыск.

В заявлении говорится, что “анализ информации об этом инциденте, поступающей из различных источников, в том числе от правоохранителей, позволяет сделать предположение о заказном, провокационном и политическом характере событий”.

“Сергей ЯКОВЕНКО - настоящий лидер Карловской общины, порядочный, честный и сильный человек, преданный, идейный член партии. Он - кандидат номер один на повторное избрание мэром Карловки», - сказано в заявлении.

Активисты УНП считают, что “его жизненная позиция и политическая принадлежность к УНП не может нравиться политическим аутсайдерам, которые прибегают к грязным методам борьбы”.

«Мы заявляем о политической, моральной и человеческой поддержке С.ЯКОВЕНКО и требуем от правоохранительных органов законности, объективности, порядочности и скорейшего освобождения нашего товарища», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области за получение взятки был задержан мэр города Карловка. Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В то же время собеседник агентства не уточнил, когда, за что и какую сумму взятки получило это должностное лицо.

Единственное, что отметил источник, задержание состоялось в ходе совместной операции сотрудников ГУБОПа МВД Украины и Генеральной прокуратуры.