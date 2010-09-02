"Беркут" задержал людей, раздававших листовки с «наездом» на Добкина

Правоохранительные органы Харькова оказывают давление на активистов «Зеленого фронта» и общественной группы «Прорвемся!», сообщает харьковский Интернет-портал «Главное».

По его информации, сегодня, 2 сентября, около 10.00 сотрудники Дзержинского ЦОМ и спецподразделения «Беркут» задержали около 30 молодых людей, которые раздавали в центре города листовки «Большая брехня». Семерых задержанных отвезли в Дзержинское отделение милиции, остальных в машинах «Беркута» развезли по другим райотделам. Об этом рассказал активист организации «Прорвемся!» Сергей ЧЕТВЕРИКОВ, который был среди задержанных. Он также заявил, что никаких обвинений при задержании им предъявлено не было. В то же время, у ребят отобрали все листовки, мотивируя это тем, что в Харькове нельзя раздавать материалы прохожим.

Правоохранители около часа не пускали в помещение Дзержинского отделения милиции адвоката задержанных, хотя через окна было видно, что их допрашивают. В свою очередь активисты воспользовались своим правом отказаться от дачи показаний. Через некоторое время задержанных отпустили.

«Главное» напоминает, что во вторник, 31 августа, работники Фрунзенского РОВД без санкции суда на обыск попытались проникнуть в гараж одного из лидеров «Зеленого фронта» и общественной группы «Прорвемся!» Андрея ИЛЬГОВА. Сотрудники милиции сообщили А.ИЛЬГОВУ, что в милицию якобы поступил сигнал о том, что в его гараже разбирают на запчасти краденные автомобили. Активист отказался впустить правоохранителей. По приезду на место событий адвоката А.ИЛЬГОВА, милиция изменила тактику своих действий – А.ИЛЬГОВУ сообщили уже о том, что в его гараже находится бомба. На место событий приехала взрывотехническая группа, руководящий состав Фрунзенского РОВД и даже начальник городской милиции Александр БАРАННИК, который находится сейчас в отпуске, сообщает «Главное». Правоохранители оградили гараж красной лентой и отстранили журналистов и телекамеры на расстояние, с которого невозможно проводить съемку, при этом жители находящегося рядом жилого дома не были эвакуированы.

А.ИЛЬГОВА и его адвоката Татьяну ВИШНЕВЕЦКУЮ правоохранители увезли во Фрунзенский РОВД. По словам Т.ВИШНЕВЕЦКОЙ, работники милиции силой втащили ее в машину.

А.ИЛЬГОВ по возвращении из РОВД, где его продержали без предъявления каких-либо обвинений, не нашел в своем гараже 7 тысяч листовок «Большая брехня». А.ИЛЬГОВ сообщил, что в понедельник, 30 августа, возле станции метро «Университет» были задержаны два активиста «Зеленого фронта», которые раздавали такие же листовки. Их продержали три часа в Дзержинском РОВД и отпустили.

По информации «Главное», листовка «Большая Брехня» содержит информацию в виде перепечаток из Интернета о невыполненных обещаниях харьковской городской власти, о повышении тарифов на газ и их последствии, а также ряд других материалов.

Листовка, по словам С.ЧЕТВЕРИКОВА, содержит все исходные данные и распространяется на законном основании.