В пятницу, 3 сентября, в 12.00 в помещении Киевской городской государственной администрации состоится пресс-конференция относительно объявления общегородского Конкурса «Выберем слоган Киева к Евро–2012!». Спикеры: Александр ПОПОВ – первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации;

Анатолий ГОЛУБЧЕНКО – заместитель главы Киевской городской государственной администрации;

Виталий ДОКАЛЕНКО - генеральный директор телеканала СИТИ, продюсер по собственному производству группы каналов “1+1”;

Вера ЕВДОКИМОВА – руководитель отдела маркетинга ДП «Адидас-Украина».

Киевская городская государственная администрация и телеканал СИТИ объявляют конкурс на наилучший слоган для столицы Украины на период подготовки и проведения в Киеве финала Чемпионата Европы по футболу Евро–2012.

Главное управление КГГА по вопросам подготовки и проведения финала Чемпионата Европы по футболу Евро–2012 в Киеве призывает всех жителей и гостей столицы Украины принять участие в выборе слогана Киева к Евро–2012.

Конкурс «Выберем слоган Киева к Евро–2012» будет продолжаться с 03.09.10 по 12.09.10 году. На протяжении данного периода любой житель, гость столицы может устно или в письменном виде предложить вариант слогана для Киева на период подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу Евро–2012: