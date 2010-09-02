Конкурс «Выберем слоган Киева к Евро–2012!»
В пятницу, 3 сентября, в 12.00 в помещении Киевской городской государственной администрации состоится пресс-конференция относительно объявления общегородского Конкурса «Выберем слоган Киева к Евро–2012!». Спикеры:
Спикеры:Александр ПОПОВ – первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации;
Анатолий ГОЛУБЧЕНКО – заместитель главы Киевской городской государственной администрации;
Виталий ДОКАЛЕНКО - генеральный директор телеканала СИТИ, продюсер по собственному производству группы каналов “1+1”;
Вера ЕВДОКИМОВА – руководитель отдела маркетинга ДП «Адидас-Украина».
Киевская городская государственная администрация и телеканал СИТИ объявляют конкурс на наилучший слоган для столицы Украины на период подготовки и проведения в Киеве финала Чемпионата Европы по футболу Евро–2012.
Главное управление КГГА по вопросам подготовки и проведения финала Чемпионата Европы по футболу Евро–2012 в Киеве призывает всех жителей и гостей столицы Украины принять участие в выборе слогана Киева к Евро–2012.
Конкурс «Выберем слоган Киева к Евро–2012» будет продолжаться с 03.09.10 по 12.09.10 году. На протяжении данного периода любой житель, гость столицы может устно или в письменном виде предложить вариант слогана для Киева на период подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу Евро–2012:
на сайте www.kmv.gov.ua; на сайте телеканала СИТИ по телефонам (044) 496-27-88, (044) 490-35-46; по адресу: г. Киев, п-т. Московский, 21-А, телеканал СИТИ; записав на видео (по будням, с 14.00 до 16.00) по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, КГГА.
на сайте телеканала СИТИwww.citi-tv.kiev.ua;
по телефонам (044) 496-27-88, (044) 490-35-46;
по адресу: г. Киев, п-т. Московский, 21-А, телеканал СИТИ;
записав на видео (по будням, с 14.00 до 16.00) по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, КГГА.Телефон для аккредитации: 279-24-11, 279-93-42 (Пресс-служба).