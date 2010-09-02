Турчинов: дело против Данилишина - политическое преследование

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ называет возбуждение уголовного дела против министра экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Богдана ДАНИЛИШИНА политическим преследованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Во-первых, непонятно вообще, о чем идет речь, потому что в соответствии с упраздненным законом о закупках, именно Министерство экономики вело этот вопрос. И были проведены тысячи тендеров и решений, которые визировались, было очень много», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в то время, когда Б.ДАНИЛИШИН работал на этом посту, к нему не было никаких вопросов.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ сообщил, что разговаривал с Б.ДАНИЛИШИНЫМ месяц назад. «Я где-то месяц назад общался с Богданом ДАНИЛИШИНЫМ. В последнее время я с ним не разговаривал. Я не ставил себе задачу (узнать, где находится ДАНИЛИШИН – УНИАН), я же не работаю со спецслужбами», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что Б.ДАНИЛИШИН может быть там, где он считает для себя целесообразным находиться.

Как сообщал УНИАН, против Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия), по факту нанесения им убытков государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела. Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.

11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

20 августа министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что правоохранительные органы имеют подтверждение, что Б.ДАНИЛИШИН находится за границей.