Турчинов: дело против Данилишина - политическое преследование

15:51, 02 сентября 2010
Политика
1634 0

Были проведены тысячи тендеров...

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ называет возбуждение уголовного дела против министра экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Богдана ДАНИЛИШИНА политическим преследованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Во-первых, непонятно вообще, о чем идет речь, потому что в соответствии с упраздненным законом о закупках, именно Министерство экономики вело этот вопрос. И были проведены тысячи тендеров и решений, которые визировались, было очень много», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в то время, когда Б.ДАНИЛИШИН работал на этом посту, к нему не было никаких вопросов.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ сообщил, что разговаривал с Б.ДАНИЛИШИНЫМ месяц назад. «Я где-то месяц назад общался с Богданом ДАНИЛИШИНЫМ. В последнее время я с ним не разговаривал. Я не ставил себе задачу (узнать, где находится ДАНИЛИШИН – УНИАН), я же не работаю со спецслужбами», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что Б.ДАНИЛИШИН может быть там, где он считает для себя целесообразным находиться.

Как сообщал УНИАН, против Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия), по факту нанесения им убытков государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела. Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.

11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

20 августа министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что правоохранительные органы имеют подтверждение, что Б.ДАНИЛИШИН находится за границей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter