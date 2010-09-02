Эксперт пеняет мэру Одессы, что тот занимается только выборами

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявляет, что мониторинг ситуации в Одессе показывает, что команда мэра Эдуарда ГУРВИЦА занята исключительно выборами, а не проблематикой городского хозяйства, тогда как губернатор Эдуард МАТВИЙЧУК вынужден занять более активную позицию в решении хозяйственных вопросов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии эксперта относительно дискуссии между губернатором и городским советом Одессы.

«Наиболее ярким примером неготовности команды мэра ГУРВИЦА заниматься одновременно выборами и хозяйственными вопросами - коллапс в транспортной сфере, который достиг уровня угрозы безопасности для жителей города. Также очевидным является ухудшение криминогенной ситуации в Южной Пальмире», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ, добавив при этом, что заявления градоначальника о том, что подобные явления стали нормой накануне выборов, не выдерживают критики.

«Именно поэтому губернатор вынужден ужесточать свои требования к городским властям, порой пытаясь выполнять те функции, которые должна была по определению выполнять команда ГУРВИЦА», - заявил эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, тезис о том, что Э.ГУРВИЦ - меньшее из зол, на ближайших выборах не сработает, как и ссылка на то, что за ним стоит проверенная команда, «поскольку значительная часть антирейтинга нынешнего градоначальника формировалась за счет неадекватности и непрофессионализма членов его команды». Именно поэтому, подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ, «принципиально важно сформировать в будущем горсовете мощное и эффективное большинство, чем, очевидно, и будет заниматься на выборах лидер областной организации Партии регионов Эдуард МАТВИЙЧУК».