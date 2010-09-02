Яценюк требует запретить новый конкурс на частоты «5 канала» и ТВі

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК требует запретить отчуждение спорных частот «5 канала» и ТВі, пока не будет окончательного судебного решения по этому вопросу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Фронт перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже заявил, что готов провести новый конкурс в сжатые сроки, но такая позиция может довести ситуацию до полного абсурда”.

“Если будет проведен новый конкурс, который выигрывает телекомпания «Х», а после этого Высший административный суд, например, отменит решение низшей инстанции и признает, что «5 канал» и ТВі получили частоты законно, - то пострадавших от неоднозначной лицензионной борьбы станет еще больше”, - добавил он.

Лидер “Фронта перемен” считает, что “это неприемлемая позиция регуляторного органа, поскольку следует дождаться окончательного решения высшей судебной инстанции, потому что иначе подозрения в том, что это дело является не спором хозяйствующих субъектов, а именно средством расправы с независимыми каналами, усилятся».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в ближайшее время как народный депутат предложит Верховной Раде запретить отчуждение спорных частот «5 канала» и ТВі, пока не будет окончательного судебного решения по этому вопросу.

“Такое решение гарантирует «5 каналу» и ТВі то, что за период кассационного производства спорные частоты не перейдут к другим субъектам и в случае положительного судебного решения останутся у этих двух каналов. В случае отрицательного для них решения суда, у «5 канала» и ТВі будет возможность принять участие в повторном конкурсе на выделение этих частот”, - отмечает он.