Партия регионов выдвинула своего кандидата в мэры Одессы

Глава Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ выдвинут кандидатом от Партии регионов на пост мэра Одессы.

Об этом сообщается на персональном сайте А.КОСТУСЕВА.

Такое решение было принято 30 августа на заседании Центрального штаба Партии регионов, которое проходило под руководством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

А.КОСТУСЕВ считает, что он - подготовленный человек, имеющий большой опыт работы на руководящих постах. «Я хочу сказать, что у меня нет сомнений в результате выборов, и нет сомнений в том, что я смогу успешно руководить городом», - сказал он. При этом А.КОСТУСЕВ добавил, что это основывается не только на его знаниях и опыте, а на команде, потому что «более сильной поддержки, чем поддержка Партии регионов, в нашей стране не существует». А.КОСТУСЕВ намерен опираться не только на Партию регионов, но и «на все здоровые силы, которые представлены в Одессе».

«Я думаю, что «Сильная Украина» также поддержит мою кандидатуру, Сергей ТИГИПКО об этом говорил. Я надеюсь на поддержку партии «Родына» Игоря МАРКОВА, других сильных и оппозиционных ГУРВИЦУ политиков города. Складывается мощное объединение, перед которым никто не устоит на выборах, и с которым мы будем работать, создадим мощную команду, которая выведет Одессу на первые места в Украине», - сказал А.КОСТУСЕВ.