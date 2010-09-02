Янукович заготовил подарок для китайцев

С 1 по 5 сентября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит государственный визит d Китайскую Народную Республику и официальный визит в Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, визит состоится по приглашению председателя КНР ХУ Цзиньтао и будет способствовать активизации дальнейшего украинско-китайского диалога на высшем уровне, выведению украинско-китайских отношений на уровень стратегического партнерства, созданию политической почвы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес для обеих стран, и достижению договоренностей с руководством КНР об активизации взаимодействия в перспективных отраслях экономики, а также в торговле и инвестиционной сфере.

2-3 сентября Президент Украины будет находиться в Пекине, где планируется проведение комплексных переговоров с председателем КНР ХУ Цзиньтао и встреч с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР У Банго и премьером Государственного совета КНР ВЕНЬ Цзябао. В ходе упомянутых встреч будет обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества и определен алгоритм совместных действий на перспективу.

Глава государства также выступит на украинско-китайском бизнес-форуме, участие в котором будут принимать ведущие представители деловых кругов Украины и Китая.

Кроме этого, предусматривается торжественная церемония передачи Президентом Украины Национальной библиотеке Китая факсимильной копии Пересопницкого Евангелия.