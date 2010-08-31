Почему Партия регионов не может открыто поддержать Кернеса?

Эксперты считают, что Партия регионов не приняла окончательного решения по кандидатуре мэра Харькова.

Об этом они сообщили в экспертном опросе Института Горшенина.

В ходе опроса экспертам было задано несколько вопросов, в частности о том, почему после открытия терминала Международного аэропорта "Харьков" Президент Украины не посетил город Харьков, о влиянии гигантских размеров внешней рекламы с изображением Партии регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА на мнение избирателей, и почему Партия регионов не объявляет о своём решении, кого будет поддерживать на выборах мэра Харькова.

Председатель ХОО КИУ Михаил КАМЧАТНЫЙ высказал мнение, что «скорее всего визит ЯНУКОВИЧА в Харьков не был запланирован». Говоря о внешней рекламе он отметил, что «это говорит о начале местной предвыборной гонки. Партия регионов на местах пытается использовать пока ещё позитивный имидж Президента Украины ЯНУКОВИЧА в Харькове для продвижения своих представителей в местные органы власти». При этом он не исключил, что «избирательная кампания основных политических сил будет построена на позиционировании своих лидеров. Есть большая вероятность, что избиратели увидят что-то похожее на выборы Президента Украины 2010». Относительно выдвижения кандидата на пост мэра Харькова от ПР, М.КАМЧАТНЫЙ подчеркнул, что «не в курсе о том, что творится внутри Партии регионов». «Поэтому мне сложно понять почему ПР не объявляет о своем решении. Возможно, они сделают это на днях, в начале сентября, когда период отпусков уже закончится. Я думаю, что у них других альтернатив, кроме КЕРНЕСА, на сегодня нет. Дело времени», - сказал эксперт.

По мнению кандидата социологических наук, доцента кафедры политической социологии Харьковского национального университета им. Каразина Артема ЛИТОВЧЕНКО относительно визита Президента в Харьков, «вряд ли это было вызвано чем-то иным, кроме отсутствия времени. Возможно также, что В.ЯНУКОВИЧ в ближайшее время планирует серьезный визит в Харьков, связанный уже непосредственно с предвыборной кампанией, и сейчас просто не захотел мозолить глаза». «Мне представляет не состоятельной версия о том, что это было вызвано недовольством в отношении местного руководства партии – В.ЯНУКОВИЧ принадлежит к тому типу людей, которые свое недовольство высказывают напрямую, оставаясь при этом «добрым царем», который поставил на место своих бояр», отметил эксперт и подчеркнул, что «столь демонстративная рекламная кампания действительно дискредитирует, но исключительно местное руководство ПР, поскольку напрямую ассоциируется с и.о. мэра и губернатором. У В.ЯНУКОВИЧА в данном случае очень удобная позиция – он в любой момент может заявить, что это перегибы на местах». Он также не исключил, что» кому-то из местных рекламистов пришла в голову такая двух-ходовка: вначале разместить такую вызывающую рекламу, а потом по указанию В.ЯНУКОВИЧА и на благо людям ее снять». Говоря о выдвижении кандидатов в мэры, А.ЛИТОВЧЕНКО подчеркнул, что «Партия регионов не объявляет о своём решении, кого будет поддерживать на выборах мэра Харькова, поскольку еще нет окончательного решения по этому поводу. Эта задержка вынужденная, и вызвана тем, что далеко не всех в ПР устраивает кандидатура Г.КЕРНЕСА на посту мэра. Безусловно, в партии обсуждаются и другие кандидатуры, но мне представляется весьма сомнительной версия о том, что ПР может поддержать ЯРОСЛАВСКОГО – как с точки зрения заинтересованности самого Ярославского, так и с точки зрения мнения регионалов».

Доцент кафедры политологии Харьковского национального университета имени Каразина Алексей КРЫСЕНКО полагает, что отказ от визита в Харьков «был вызван исключено насыщенным рабочим графиком президента. Тяжело в рамках протокола включить в программу визиту еще несколько часов визита в Харьков». Что же касается внешней рекламы, то по мнению А.КРЫСЕНКО, «это не дискредитирует самого В.ЯНУКОВИЧА. Скорее это попытка привнести зонтичный бренд ЯНУКОВИЧА на местные выборы, для повышения эффективности и популярности местных кандидатов». «Партия регионов не объявляет о своём решении, кого будет поддерживать на выборах мэра Харькова, поскольку идет масштабная дискуссия по этому поводу. Не исключаю, что в местной организации ПР есть разные мнения о том, кто будет наиболее рейтинговым кандидатом, есть разные группы влияния, каждая из которых предлагает своего кандидата в мэры», - отметил А.КРЫСЕНКО.

В свою очередь политолог Валерий ДУДКО заявил, что «визит в Харьков не входил в предварительные планы В.ЯНУКОВИЧА. И вообще в нынешней экономической ситуации, когда слова власти серьезно расходятся с делом, ему довольно тяжело общаться с народом и что-то ему объяснять». «Гигантские изображения ЯНУКОВИЧА по всему городу дискредитируют прежде всего его самого», - подчеркнул В.ДУДКО. По его словам, «Партия регионов не объявляет о своём решении, кого будет поддерживать на выборах мэра Харькова, поскольку, во-первых, это еще не требуется по закону. Во-вторых, ПР всегда придерживалась тактики: говорить одно, делать другое, и не открывать своих намерений до последнего момента».

Политолог Александр РОМАНЮК, говоря о поездке ЯНУКОВИЧА, заявил, что «можно предполагать разные причины. Возможно, у ЯНУКОВИЧА был слишком плотный график. Возможно, местное руководство ПР опасалось протестных движений, связанных со строительством дороги в Лесопарке. Но достоверно это может знать только служба протокола президента». Что касается внешней рекламы, то, по мнению А.РОМАНЮКА, «столь вызывающая реклама дискредитирует ЯНУКОВИЧА. Я не припомню ни одного из прежних президентов, которые бы рекламировали себя на плакатах такой величины. А поскольку социальная ситуация ухудшается, цены на газ неизбежно приведут к общему подорожанию жизни, то у людей такая реклама может вызывать только раздражение. ЯНУКОВИЧ много обещал в ходе своей предвыборной кампании, и многие избиратели ему поверили. А теперь мы наблюдаем резкое падение рейтинга ПР». «Партия регионов не объявляет о своём решении, кого будет поддерживать на выборах мэра Харькова, поскольку вероятнее всего на это нужна санкция Киева. У ПР нет окончательного решения по кандидатуре мэра. Многие регионалы не хотят голосовать за КЕРНЕСА. И руководство партии опасается, что он провалит выборы в Харькове из-за своей биографии, из-за своих методов, по другим причинам. Харьков – стратегический город, и ПР не может допустить, чтобы мэром тут стал их конкурент», - заявил А.РОМАНЮК.

Политолог Игорь ПОЛИЩУК также высказал предположение, что «особого символического смысла в его незаезде в Харьков я бы не усматривал, это можно объяснить плотным графиком президента. ЯНУКОВИЧА ждала его базовая электоральная группа – шахтеры». Что касается внешней рекламы, И.ПОЛИЩУК отметил, что «пока явного негатива в этом нет, но он может появиться со временем, когда придут новые платежки за коммуналку и газ. Вот тогда может возникнуть вопрос: «Для кого наш Президент ЯНУКОВИЧ?» Для олигархов или для народа?» Комментируя ситуацию с выдвижением кандидатов в мэры, И.ПОЛИЩУК подчеркнул, что «высокие шансы имеют КЕРНЕС, ЯРОСЛАВСКИЙ, может быть САПРОНОВ. Сейчас идет подковерная борьба, которая может закончиться тем, что поддержат сразу двоих кандидатов. Почему ПР не поддерживает КЕРНЕСА? У КЕРНЕСА огромный антирейтинг. Здравомыслящие функционеры из ПР не могут это не учитывать, поэтому и нет однозначной поддержки».

Журналист газеты «Время» Елена ЗЕЛЕНИНА, говоря о неприезде Президента в Харьков, говорит: «а зачем заезжать? Чего он тут не видел? Конечно, можно было бы организовать "встречи с трудящимися" Турбоатома или, на дай Бог, ХАЗа, ХЭМЗа или завода Малышева, но на Турбоатоме пиариться нет смысла, там и так все хорошо, а на проблемных предприятиях - что он им скажет, кроме того, что уже наобещали предыдущие визитеры-ораторы?» По мнению Е.ЗЕЛЕНИНОЙ, «хорошее отношение к ЯНУКОВИЧУ в Харькове пока еще позволяет толерантно относиться к таким изображениям. Народ еще не успел насладиться плодами "газовой" и "пенсионной" реформы, новыми ценами на коммунальные услуги и продукты первой необходимости. К следующей весне эти изображения будут вызывать ярость». Говоря о выдвижении регионалами кандидата в мэры, Е.ЗЕЛЕНИНА отметила, что «Партия регионов не объявляет, потому что сама не знает, кого она будет поддерживать. Единственный кандидат - КЕРНЕС. Но его не хотят даже однопартийцы, тем не менее, под него уже прогнулись и местная элита и районные парторганизации. На всякий случай. На сегодняшний день шансы его велики. А его условия по благоустройству микрорайонов обыватели воспринимают очень положительно. И, скорее всего, пойдут за него голосовать. Почему ПР открыто не поддерживает КЕРНЕСА? Любой из напрашивающихся ответов будет не политкорректным. А если серьезно, на его предвыборный имидж уже работают все райисполкомы и коммунальные департаменты. Именуют себя "командой Геннадия Адольфовича" и сами удивляются, откуда на благоустройство ранее забытых Богом и Партией регионов уголков города берутся деньги?»

В то же время независимый журналист Елена ЛЬВОВА отметила, что «гигантские изображения ЯНУКОВИЧА – абсолютно в стиле Партии регионов. Так же как и количество, в котором эти изображения развешены по городу. Они могут дискредитировать Виктора ЯНУКОВИЧА в глазах сторонников лишь в том случае, если они будут считать, что ЯНУКОВИЧ не выполнил предвыборных обещаний и связывать лично с ним, а не с действиями предыдущей власти, рост тарифов на услуги ЖКХ, подорожание товаров первой необходимости и ухудшение уровня жизни в целом». «Я бы не говорила о том, что Партия регионов не спешит заявлять о том, кого поддержит на выборах мэра Харькова. Глава областной организации ПР Михаил ДОБКИН неоднократно давал понять, что считает нынешнего и.о. мэра Харькова Геннадия КЕРНЕСА достойной кандидатурой. Аналогичную точку зрения высказывали и другие представители ПР, в т.ч. и в Киеве (в частности, депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ). Официальное же решение о выдвижении кандидата принимает городская партконференция», - отметила Е.ЛЬВОВА. По ее словам, «говоря о кандидатуре КЕРНЕСА, не исключено, что внутри партии идет дискуссия по этому вопросу. Однако, пока ни один из представителей ПР, насколько мне известно, публично не заявлял ни о том, что он не поддерживает кандидатуру Геннадия КЕРНЕСА, ни о том, что партия могла бы выдвинуть другого кандидата в мэры». «Отсутствие официального заявления о поддержке со стороны первых лиц может объясняться и тем, что сейчас в этом нет необходимости с точки зрения политтехнологов, и возможным желанием создать интригу вокруг выдвижения», - уверена эксперт.