На Триумфальной площади в Москве задержаны Немцов и Лимонов

Российские власти ужесточили разгон митинга в защиту ст. 31 Конституции по сравнению с предыдущими митингами.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей ВЕНИДИКТОВ.

«С прошлого митинга (31 июля – УНИАН) позиция властей ужесточилась – прошлый раз не было ОМОНа, в прошлый раз не было массовых задержаний», - сказал А.ВЕНИДИКТОВ.

Он предположил, что такие действия российских правоохранительных органов объясняются недавним интервью премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, который жестко раскритиковал действия «несогласных», выступающих без разрешения властей.

«Вот ждем дубинкой по голове – как сказал Владимир ПУТИН», - подчеркнул А.ВЕНИДИКТОВ.

Он считает, что российская милиция вместо того, чтобы наводить порядок, устраивает беспорядок. По его словам, необходимо соблюдать закон и Конституцию РФ, и как результат – разрешить людям здесь собираться.

«Я не вижу причин, при которых им (несогласным) нужно запрещать», - сказал А.ВЕНИДИКТОВ.

Он назвал аргументацию милиции о том, что митингующие мешают передвижению граждан лживой и лицемерной.

Кроме этого, А.ВЕНИДИКТОВ считает, что действия несогласных уже начали влиять на политические события в России.

«Несогласные уже изменили ситуацию. Вспомните, историю с Химкинским лесом – вышло 5 тыс. человек и Президент России вынужден делать заявление (Дмитрий МЕДВЕДЕВ распорядился прекратить строительство дороги через Химкинский лес в Подмосковье, против этого строительства боролись российские оппозиционеры – УНИАН). Выйдет 10 тысяч – будут другие заявления», - сказал А.ВЕНИДИКТОВ.

Он отметил, что по его информации уже задержаны российские оппозиционеры Борис НЕМЦОВ и Эдуард ЛИМОНОВ.

А.ВЕНИДИКТОВ, комментируя происходящее на Триумфальной площади, отметил, что наблюдает возвращение к советским временам.

«Так разгоняли советские митинги в 1987-1989 годах. Ничего нового я не вижу. Только омоновцы одеты более современно – модернизация, наверно», - подчеркнул А.ВЕНИДИКТОВ.

В данный момент на Триумфальной площади продолжается митинг российской оппозиции и начались массовые задержания его участников.

Сотрудники российского ОМОНа, создав живую цепь, выталкивают всех с проезжей части.

В свою очередь митингующие выкрикивают лозунги «Свободу!», «Долой полицейское государство», «Россия - без Путина» и другие.