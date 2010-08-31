Коммунисты предлагают ввести мораторий на экспорт зерна

Депутаты от Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО и Александр ТКАЧЕНКО предлагают Верховной Раде Украины ввести мораторий на экспорт зерна.

Соответствующий законопроект (регистр. №7061 от 30.08.2010 г.) опубликован на сайте парламента.

«Для обеспечения внутренних потребностей государства в зерне, населения Украины продуктами питания и других потребностей Кабинет министров Украины устанавливает мораторий на экспорт зерна», - говорится в законопроекте.

Документом предлагается, обеспечив полную потребность государства в зерне, установить квоты на его реализацию на внешних рынках (экспорт зерна).

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Кабмин на сегодня отказался от квотирования экспорта зерна. Он сообщил, что баланс зерна сегодня позволяет осуществлять экспорт.

«Если экспорт будет интенсивным и мы будем видеть, что баланс ячменя, кукурузы или продовольственной и фуражной пшеницы будет уменьшаться до отметки, которая доходит до продовольственной безопасности, мы вернемся к этому вопросу», - сказал министр, добавив, что «на сегодня наш урожай и переходящие запасы позволяют нам экспорт зерновых».

Ранее Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии». Документом предлагалось установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.