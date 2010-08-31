Грузия просит Украину помочь купить 120 тыс. тонн пшеницы
14:51, 31 августа 2010Политика
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У Азарова приняли заказ
Правительство Грузии обратилось к Украине с просьбой помочь закупить 120 тыс. тонн продовольственной пшеницы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.
«Правительство Грузии обратилось к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой помочь закупить 120 тыс. тонн продовольственной пшеницы», – сказал он.
При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Украина этот заказ выполнит и «будет пытаться выполнить те заказы, которые будут поступать от наших соседей и других стран на уровне государства».
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