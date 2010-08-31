Эксперт прочит Украине горячий осенний сезон

Украину ожидает “довольно горячий и неоднозначно противоречивый политический сезон”. Об этом сказал на пресс-конференции директор Института проблем управления имени Горшенина Владимир ФЕСЕНКО.

По его словам, основным событием осени будут местные выборы, а не конституционный процесс. Он отметил, что эти выборы “станут тестом либо на демократизм, либо на авторитарность, а точнее на то и другое одновременно”. В.ФЕСЕНКО отметил, что от результатов местных выборов “в значительной степени будут зависеть дальнейшие перспективы других планов и замыслов Партии регионов и Президента ЯНУКОВИЧА, в частности, конституционный процесс”. По его словам, если “Партии регионов не удастся получить желаемый результат и продемонстрировать, что они контролируют избирательный процесс, доминируют в политической системе, тогда неминуемо возникнут проблемы с осуществлением конституционной реформы”. В.ФЕСЕНКО считает, что есть большая вероятность, что нынешняя власть задействует инструмент во время местных выборов по снятию в последние дни перед голосованием кандидатов, которые являются серьезными конкурентами власти. В то же время политолог отметил, что трудно спрогнозировать насколько масштабно в Украине будет задействован административный ресурс. Он напомнил, что в октябре состоится саммит Украина-ЕС и поэтому, власть может воздерживаться от нарушения законодательства, ведь это может вызвать напряжение между Украиной и ЕС и этот вопрос будет обсужден на саммите. По его словам, это будет проверка и для Виктора ЯНУКОВИЧА по поводу того будет “ли он продолжать эту игру - демонстрировать себя на Западе демократом или он постепенно начнет отходить от этой игры”.

В.ФЕСЕНКО считает, что и в “конституционном процессе не все понятно”. Он не исключает, что могут быть задействованы уже осенью два сценария, то есть отменить конституционную реформу благодаря решению Конституционного суда Украины, а также запущенный механизм внесения изменений в Конституции. В то же время он отметил, “что вопрос о том, удастся ли провести классическую конституционную реформу, то есть получить уже на следующей сессии 300 голосов народных депутатов остается открытым”. Политолог считает, что сегодня не возможно ответить удастся ли реализовать “сценарии по проведению конституционной реформы”. “Хотя вероятность этого достаточно высока”, - добавил он.

По его словам, главной проблемой для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет необходимость провести структурные изменения политические и экономические, при этом “сохранив каркас административной вертикали”.

В.ФЕСЕНКО считает, что осенью одной из “интриг и одной из серьезных экономических и социально-политических проблем” будет судьба НАК “Нафтогаза Украины”. По его словам, речь идет о том насколько будет сохранена стратегическая независимость Украины в нефтегазовом секторе. Он отметил, что сейчас правительство очутилось перед очень серьезной проблемой, поскольку цена на газ растет, поэтому вынужден будет идти на какие-то уступки, чтобы получить льготную цену. В.ФЕСЕНКО не исключает, что “нас ожидают новые сюрпризы, хотя и не такие громкие и резонансные как харьковские соглашения”.