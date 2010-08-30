Газпром потребовал от Нафтогаза отдать газ Фирташу?

Россия нашла новый аргумент в пользу слияния НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома". Москва обещает Киеву в случае объединения выровнять цены на газ для населения двух стран, пишет Коммерсант-Украина.

В ходе пятничных переговоров изменить формулу не удалось: в "Газпроме" настаивают, что "переписывать хороший контракт – только портить". Но монополия впервые заявила, что у граждан Украины есть шанс получать газ по внутрироссийским ценам. Это произойдет, если Киев поддержит высказанную еще в мае российским премьером Владимиром Путиным идею о слиянии "Газпрома" и "Нафтогаза". "Поставка газа для населения Украины могла бы в этом случае осуществляться по ценам, по которым идет поставка газа для населения России,– пояснил Алексей Миллер.– У нас цена для населения устанавливается государством, является нерыночной, сегодня это чуть больше $60 за тысячу кубометров".

Впрочем практическая ценность заманчивого предложения Газпрома нивелируется тем, что в 2014 году, Россия планирует перевести население на равнодоходные европейские цены.

Кроме того, издание со ссылкой на источники в российской газовой монополии сообщает еще об одном условии: Украина может рассчитывать на льготы только после того, как "Нафтогаз" вернет 12,1 млрд кубометров газа трейдеру RosUkrEnergo (RUE; 50% у "Газпрома", 45% – у Дмитрия Фирташа). Этот газ изъят у трейдера "Нафтогазом" в 2009 году, но теперь должен быть возвращен по решению Стокгольмского арбитража, утвержденному украинским судом. "Нафтогаз" оспаривает решение суда в вышестоящих инстанциях. Источники Ъ говорят, что в случае решения Верховного суда в пользу RUE НАК в течение нескольких дней спишет газ в пользу трейдера, не поднимая его из хранилищ. Это подтвердил и сотрудник Минтопэнерго. Далее, по словам менеджера "Газпрома", весь газ будет продан через "УкрГаз-Энерго" (по 50% принадлежат RUE и "Нафтогазу") в Украине с минимальной наценкой. После чего RUE вернет НАК из полученной выручки (более $3 млрд) $1,7 млрд – это долг трейдера, который погасил в 2009 году "Нафтогаз".