Лидер движения «Русское единства» Сергей АКСЕНОВ заявляет, что крымских чиновников «насильно загоняют» в Партию регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе "Русского единства".

По словам С.АКСЕНОВА, в Крыму в связи с приближением выборов участились случаи давления со стороны крымских "регионалов" на своих политических оппонентов, при этом крымских чиновников насильно заставляют вступать в Партию регионов.

«Нам жалуются на то, что повсеместно практически все люди, занимающие в Крыму мало-мальски руководящую должность, принуждаются к вступлению в Партию регионов. Если человек является членом другой партии, ему настойчиво предлагают сменить партийность. Если он не согласен - грозят лишить должности. И это - не пустые угрозы», - заявил С.АКСЕНОВ

По его словам, имеются факты, как руководители крымских "регионалов" оказывают давление на тех, от кого, по их мнению, будет зависеть их результат на предстоящих выборах. "Например, с помощью налоговой милиции и сотрудников СБУ осуществляется настоящая психическая атака на держателей наружной рекламы. Выискиваются малейшие поводы для того, чтобы обвинить их в незаконной деятельности, если они рекламируют любую партию кроме Партии регионов. При этом нам известно, что местные "регионалы" практически не платят за свою наружную рекламу, нарушая тем самым собственноручно подписанные с рекламщиками договора. Любопытно, что давление на владельцев рекламных площадей оказывают не только налоговая инспекция, но и СБУ. Кто в это время занимается обеспечением безопасности государства - не понятно. Не понятно также и то, кто отвечает за поддержание жизнеобеспечения и социально-экономическое развитие Крыма: такое впечатление, что все ушли в Партию регионов, а в Партии регионов все ушли на выборы", - цитирует С.АКСЕНОВА пресс-служба.

"Все эти шаги вполне узнаваемы. Нечто подобное, только без такого поистине макеевского размаха, творилось в Крыму сравнительно недавно - накануне президентских выборов. Василий ДЖАРТЫ (лидер крымской организации ПР, председатель Совета министров АРК - УНИАН) уверенно и решительно шагает по тем же граблям: заранее объявил "план" по выборам - не менее 60 процентов "за" Партию регионов, и теперь крушит вокруг все то, что может помешать подогнать результаты голосования под заранее объявленные. При этом впечатление такое, что все остальные показатели, от которых в действительности зависит уровень и качество жизни крымчан, команду ДЖАРТЫ всерьез не интересуют", - заявил С.АКСЕНОВ.

В этой ситуации "Русское единство" намерено "сделать всё, для того, чтобы предвыборная ситуация, сложившаяся в Крыму, и методы "работы" местных представителей Партии регионов стали известны за пределами полуострова: в общеукраинском и мировом масштабе".

"Мы намерены предать гласности всё то, что вытворяют со своими вчерашними политическими союзниками лица, прикрывающиеся именем Президента и творящие от этого имени произвол. Будем оказывать противодействие произволу и иными доступными нам методами. Надеемся, что в Крыму найдутся и другие здоровые политические силы, которые станут рядом с нами для того, чтобы не допустить реализации проекта "Крым для Василия ДЖАРТЫ", - подвел итог сказанному лидер "Русского единства".