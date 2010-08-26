Турчинов советует новой власти прочитать его книгу

Первый заместитель председателя ВО “Батькивщина” Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что тюрьмы и уголовные дела - обычно последний аргумент власти, боящейся своих оппонентов.

Как говорится в заявлении А.ТУРЧИНОВА, переданном агентству УНИАН его пресс-службой, «нынешний режим начал свое существование с этого последнего аргумента. Им необходимо понять простую истину: когда заканчивается последний аргумент – заканчивается власть. А для тех, кто хочет попугать или напугаться, рекомендую прочитать мою книгу «Иллюзия страха».

Как сообщал УНИАН, экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в комментарии газете "Сегодня" заявил о высокой вероятности ареста А.ТУРЧИНОВА.

"В последнее время Генпрокуратура решает только одну задачу - ищет компромат на Александра ТУРЧИНОВА, и вероятность его ареста высока", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО также считает вполне реальной угрозу ареста А.ТУРЧИНОВА. "Арестовывать ТИМОШЕНКО власти невыгодно, учитывая электоральную поддержку, но при этом они будут делать все, чтобы ограничить свободу людей, которые были вокруг нее", - цитирует газета слова С.ВЛАСЕНКО.

Между тем, в Партии регионов допускают, что БЮТ специально распространяют слухи о возможном аресте, чтобы создать имидж преследуемой оппозиции. "Они специально раздувают скандал, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг перед местными выборами", - цитирует газета слова первого заместителя руководителя фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА.