Луценко заявляет о высокой вероятности ареста Турчинова

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о высокой вероятности ареста Александра ТУРЧИНОВА - одного из ближайших соратников лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в комментарии газете "Сегодня" (№ 185 от 26 августа).

"В последнее время Генпрокуратура решает только одну задачу - ищет компромат на Александра ТУРЧИНОВА, и вероятность его ареста высока". - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, аресты экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО связаны с намерением властей "найти компромат" против ближайших соратников Ю.ТИМОШЕНКО.

"Именно с этой целью ранее и были задержаны чиновники Кабмина Юлии Владимировны. Судите сами. При ТИМОШЕНКО все эти люди работали в государственных органах, которые вели переписку с Александром ТУРЧИНОВЫМ. А теперь их, видимо, пытаются заставить дать против него показания", - предположил Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО также считает вполне реальной угрозу ареста А.ТУРЧИНОВА. "Арестовывать ТИМОШЕНКО власти невыгодно с точки зрения электоральной поддержки, но при этом они будут делать все, чтобы ограничить свободу людей, которые были вокруг нее", - цитирует газета слова С.ВЛАСЕНКО.

"Конечно, если ТУРЧИНОВА арестуют, это будет большой удар по ТИМОШЕНКО. Ведь ТУРЧИНОВ контролировал партию в значительно большей степени, чем она сама", - считает политолог Виктор НЕБОЖЕНКО.

Между тем, в Партии регионов предполагают, что БЮТ умышленно распространяет слухи о возможном аресте, чтобы создать имидж преследуемой оппозиции. "Они специально раздувают скандал, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг перед местными выборами", - цитирует газета слова первого заместителя руководителя фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА.