Наливайченко сшил «флаг украинского единства»

Сегодня на Михайловской площади в Киеве состоялась акция «Флаг украинского единства», посвященная Дню украинского флага.

Координатор Общественной инициативы «Оновлення країни» Валентин Наливайченко и около 100 активистов сшили шестиметровый украинский флаг, символизирующий объединение страны, которую сейчас пытаются искусственно разъединить.

Во время акции Наливайченко поздравил всех с Днем украинского флага и отметил, что наш стяг является символом украинской победы и успеха.

Также координатор «Оновлення країни» подчеркнул, что сейчас стоит отбросить партийные флаги «и там, где есть интерес Украины, следует действовать под украинским флагом».

«Я убежден, как и большинство украинцев, что украинский флаг - это флаг нашего успеха, это флаг нашего единства», - сказал Наливайченко.

Он призвал «объединяться под украинским флагом и действовать вместе - чтобы наше государство было европейским, правовым, чтобы каждому украинцу в Украине жилось хорошо, зажиточно, по-европейски».

"Оновлення країни" провело акции ко дню украинского флага еще в 20 регионах Украины, сообщает пресс-служба общественной инициативы.