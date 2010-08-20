Винский: 200 семей присваивают 2/3 национального богатства Украины

16:04, 20 августа 2010
Политика
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"Клановую система нужно ламать"

Полноценную демократию в Украине построить не удастся до тех пор, пока не будет сломана кланово-олигархическая система, созданная Леонидом Кучмой.

Об этом, как сообщает пресс-служба партии "Народна влада", заявил председатель партии Иосиф Винский.

«Украина обречена на то, чтобы выйти из системы, созданной Леонидом Кучмой. Если страна не выйдет из кланово-олигархической системы, то все разговоры о демократии, о развитии социальной сферы, экономических аспектах – все это останется пустыми словами.  Ведь когда 200 семей присваивают де-факто  2/3 части национального богатства, и ничего не меняется, гражданам такой страны надеяться не на что», - заявил Винский.

На уточняющий вопрос, какие шаги необходимо предпринять для ликвидации этой кланово-олигархической системы, политик ответил:

«По крайней мере, нужно начать с трех основных пунктов. Первое – устранить монополию олигархов в информационной сфере, запретив концентрировать в одних руках больше 25% акций СМИ. Второе -  четко разделить бизнес и власть. В конце концов, ведь нужно выполнить норму Конституции, запрещающую депутату или министру заниматься бизнесом. Третье - украинцы должны избрать те политические партии, которые сами не зависимы от олигархов и, следовательно, будут в состоянии бороться за снижения влияния олигархов на политические процессы в стране».

 

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