Табачник намекает оппозиции, что гореть ей в Геене огненной

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК остро критикует оппозицию за намерение провести совместный митинг и заявляет, что правительство и Верховная Рада будет отстаивать стабильность в стране.

Об этом Д.ТАБАЧНИК заявил во время торжественного собрания, посвященного 20-летию Организации ветеранов Украины.

Он заявил, что вчера председателю ВР, премьер-министру и народным депутатам Украины стало известно, «о том антиконституционном шабаше, который определенные политические силы будут пытаться провести в столице Украины в субботу и воскресенье» (Как сообщал УНИАН, оппозиция – Гражданское движение «Народная самооборона», БЮТ и «Наша Украина»- намерена провести совместный митинг).

По его словам, «это является тяжким грехом – попытка нарушить Конституцию». Он считает, что это не правильно как с точки зрения политической, так и «с точки зрения верующего человека устраивать в последнюю неделю перед Пасхой» такие мероприятия.

Д.ТАБАЧНИК сказал, что им известно о том, «как государственный чиновник рассылал телефонограммы, чтобы стянуть в Киев до 100 тысяч человек, чтобы парализовать работу и парламента и правительства». При этом он не уточнил, о ком идет речь.

Он считает, что «это опасная игра, которая может закончиться плачевно для ее организаторов». Д.ТАБАЧНИК заявил, что оппозиция должна знать, «что и парламент, и правительство будут четко стоять на защите конституционного строя». «Никто не имеет права оказывать давление на Конституционный Суд, никто не имеет права силовыми методами пытаться разрушить или нарушить работу высшего законодательного органа страны и высшего исполнительного органа страны», - подчеркнул он. По его словам, такая позиция разделяется правительством и поддерживается народными депутатами, входящими в большинство. «Мы будем отстаивать стабильность и порядок в стране для того, чтобы она нормально развивалась без революционных и антизаконных потрясений», - сказал Д.ТАБАЧНИК.