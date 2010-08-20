Наливайченко будет требовать, чтобы Янукович выполнял его программу

Координатор «Оновлення країни» Валентин Наливайченко подвел предварительные итоги деятельности своей организации за три месяца и анонсировал презентацию Народной программы обновления страны. Об этом сообщает официальный сайт Гражданской инициативы.

«Гражданская инициатива «Оновлення країни» за три месяца своей деятельности реализовала десятки полезных общественных проектов. Ее позицию на сегодня поддержало свыше 100 общественных организаций из разных уголков Украины.

Наши активисты в регионах проводили просветительские акции, осуществляли экологический контроль, поддерживали молодежное движение, отстаивали права и свободы граждан», - идет речь в сообщении.

Среди дел, которые удалось реализовать за это время, представители ОК называют, в частности, обжалование в суде памятника Сталину, открытие бесплатных юридических приемных в Херсоне и Запорожье, юридическую помощь гражданам на Харьковщине, Сумщине, Тернопольщине и Хмельниччине.

Как сообщает пресс-служба «Оновлення країни», региональные представители провели также ряд экологических акций в Одесской, Черниговской и Хмельницкой области, установили опеку над детскими заведениями на Кировоградщине и Хмельниччине

Посодействовали в ОК и в проведении молодежных вышкольних лагерей, таких как «Джура-2010» на Закарпатье, «Відвага-2010» на Сумщине, «Лисоня» на Тернопольщине, которые получили новое спортивное снаряжение и призы победителям различных конкурсов.

«Оновлення країни» провело акцию по сбору среди предпринимателей подписей против правительственного налогового Кодекса, которые были переданы главе Кабмина, Президенту и Председателю Верховной Рады.

При поддержке ОК Украинским юридическим обществом был презентован проект обновленной Конституции с целью его широкого обсуждения. Это даст возможность создать Основной Закон не под Президента, премьера, власть или оппозицию, а под народ.

Представители «Оновлення країни» активно участвовали в протестах против закона о местных выборах и законопроекта 2450. Молодежное крыло организации провело ряд протестных акций различной тематики, в частности: «Народный кнопкодав» под стенами Верховной Рады, акция по обсуждению Конституции на Майдане, акция «Хватит врать!» по поводу расследования дела Дмитрия Ящука, который покончил жизнь самоубийством в Святошинском РОВД 13 июня. Приобщилась молодежь ОК и к акции против застройки Европейской площади в Киеве.

«За эти три месяца мы пытались сделать как можно больше. Мы ездили по Украине и видели реальную жизнь и реальные проблемы каждой области, каждого района. Качество жизни украинцев находится на очень низком уровне. В государстве происходит довольно много такого, что нам всем и мне лично не нравится», - говорит координатор «Оновлення країни» Валентин Наливайченко.

«Именно поэтому мы составляем Народную программу обновления страны, которая будет представлена на Общенациональном форуме общественных организаций в начале сентября, и будем требовать от власти ее выполнения», - отметил он.