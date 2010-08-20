Пчеловодство в Украине развалил... Ющенко?

Глава Житомирской областной государственной администрации и руководитель областной организации Партии регионов Сергей РЫЖУК заявляет, что действия бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО привели к “упадку пчеловодства в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.РЫЖУК заявил вчера в Ружинском районе на торжествах по случаю Дня пасечника.

По его словам, "Виктор ЮЩЕНКО считал себя выдающимся пасечником, однако фактически развалил пчеловодство Украины".

При этом С.РЫЖУК отметил, что в 2004 году в первую каденцию руководства Житомирской ОГА он принял ряд мер для возрождения пчеловодства в Житомирской области.

"Однако мои преемники из других политических партий - мои политические оппоненты - потом сделали все, чтобы перечеркнуть сделанное, и теперь нам в области придется начинать все заново - фактически с нуля восстанавливать кормовую базу для пчел, выделять средства из областного бюджета для развития пчеловодства", - сказал С.РЫЖУК.

Он также сообщил, что в октябре в Житомире пройдет Всеукраинский съезд пасечников.

Председатель Житомирской ОГА добавил, что он не понимает, "как человек, будучи даже Президентом государства - пасечником, смог так никудышно построить свою работу, которая поссорила украинских пасечников, потому что есть уже в Украине у пасечников ассоциация отдельная, есть еще какое-то там братство пасечников".

С.РЫЖУК призвал политиков не политизировать эту отрасль, а своевременно выделять средства из госбюджета для ее развития.

Губернатор отметил, что его, как пасечника, интересует не политическая составляющая этого вопроса, а "коробит то, что при слове "пчела" у кое-кого из политиков возникает ироническая улыбка или имеются в виду политические страсти".