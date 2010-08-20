Чечетов объяснил свою роль дирижера

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ не исключает, что с началом новой сессии Верховной Рады количество желающих попасть в коалиции «резко увеличится».

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

М.ЧЕЧЕТОВ заверил, что вопрос «форсированного увеличения численности коалиции у нас (Партии регионов) снят с повестки дня давно… На сегодняшний день у нас есть реальное конституционное большинство в парламенте, способное принимать судьбоносные решения для страны». Но, сказал он, «добро пожаловать» тем, кто желает войти в коалицию. Регионал спрогнозировал, что в БЮТе «останется несколько десятков, а что касается остальных, то непонятно, в каком плавании они находятся».

Также М.ЧЕЧЕТОВ объяснил, почему в парламенте во фракциях фактически есть один «дирижер»: «когда депутаты приходят в зал, они уже знают позицию по всем вопросам, но один депутат говорит по телефону, второй вышел из зала, акустика в зале очень плохая… и он (депутат) из-за того, что не услышал, говоря по телефону, может не так проголосовать… каждому оркестру нужен дирижер».

Комментируя тему возможного подорожания хлеба, регионал выразил восхищение Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который призывает говорить всегда только правду, какой бы болезненной она не была. М.ЧЕЧЕТОВ еще раз пообещал: «Мы будем через Аграрный фонд пытаться сдержать (рост цены на хлеб), но не исключена возможность, что на несколько копеек может повыситься».

М.ЧЕЧЕТОВ также отбросил наличие проблемы свободы слова в Украине. «Никто никого не ограничивает», - заявил он.