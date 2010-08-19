К выходным Тимошенко уже будет в своем офисе

Юлия Тимошенко в ближайшие дни приступит к работе в своем киевском офисе.

Об этом «Обкому» сообщил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат Сергей Соболев.

«Я не знаю, когда она (Тимошенко - ред.) вернулась, но, насколько мне известно, она должна быть в офисе сегодня или завтра», - сказал он.

Соболев также сообщил, что ближайшее заседание «теневого» правительства запланировано на первую неделю сентября.

«Ближайшее заседание оппозиционного Кабмина состоится в первую же неделю сентября», - заявил он.

Помимо этого, нардеп сказал, что провел летний отпуск на территории Украины.

«В отличие от Азарова, который неизвестно где находится, я из страны никуда не выезжал, а отдохнул 10 дней в славном городе Бердянске», - пояснил Соболев.