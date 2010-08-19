К выходным Тимошенко уже будет в своем офисе
15:01, 19 августа 2010Политика
2007 0
Соболев отдыхал в Бердянске
|Сергей СОБОЛЕВ
Об этом «Обкому» сообщил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат Сергей Соболев.
«Я не знаю, когда она (Тимошенко - ред.) вернулась, но, насколько мне известно, она должна быть в офисе сегодня или завтра», - сказал он.
Соболев также сообщил, что ближайшее заседание «теневого» правительства запланировано на первую неделю сентября.
«Ближайшее заседание оппозиционного Кабмина состоится в первую же неделю сентября», - заявил он.
Помимо этого, нардеп сказал, что провел летний отпуск на территории Украины.
«В отличие от Азарова, который неизвестно где находится, я из страны никуда не выезжал, а отдохнул 10 дней в славном городе Бердянске», - пояснил Соболев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter