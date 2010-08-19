Пресс-секретарь Януковича ответил пресс-секретарю Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ владеет всем необходимым объемом информации о ситуации в Украине и за рубежом.

Об этом УНИАН заявил руководитель пресс-службы Президента Украины Денис ИВАНЕСКО, комментируя заявление пресс-секретаря бывшего главы государства Виктора ЮЩЕНКО Ирины ВАННИКОВОЙ.

«Это, наверное, во времена ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА могла по желанию подавать Президенту ту информацию, которую она считала нужным. Теперь она судит других по себе. Поэтому считает, что такая практика выборочного информирования Президента, которая была при ней, сохранилась до сих пор», - отметил Д.ИВАНЕСКО.

По его словам, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ «владеет всей необходимой информацией, которую получает из нескольких независимых источников, в том числе и по поводу заявлений о ситуации со свободой слова». «Поэтому ограничить главу государства в информации невозможно», - подчеркнул руководитель пресс-службы Президента.

Как сообщал УНИАН, спикер экс-президента В.ЮЩЕНКО И.ВАННИКОВА заявила, что действующего Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА «ограждают» от информации о событиях в стране.

Она также выразила убеждение, что “информационный голод вокруг Президента В.ЯНУКОВИЧА является спланированной политикой”.