Кинах альтернативы не видит

Министр экономики Анатолий КИНАХ уверен, что на сегодняшний день в Украине нет альтернативы политике консолидации национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в ходе заседания третьего делового круглого стола с правительством Украины.

«Я абсолютно не воспринимаю попыток втянуть общество и страну в разрушительные процессы противостояния», - заявил А.КИНАХ, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что коалиция в парламенте формируется неконституционным способом.

По мнению А.КИНАХА, сегодня, когда в стране существуют очень серьезные проблемы бедности, здоровья населения, Украина готовится к вступлению в ВТО, в Украине должен быть возобновлен конструктивный диалог на основе национальных экономических и политических интересов.

«И это нужно не только для нас, но и для других поколений… И альтернативы политике стратегии национального единства нет. И только таким образом можно формировать конкурентоспособное правовое и демократическое государство», - заявил министр экономики. А.КИНАХ уверен, что такую его позицию разделяет большинство украинцев.

Как сообщал УНИАН, председатель ПППУ А.КИНАХ был избран народным депутатом от блока «Наша Украина». 21 марта он был назначен министром экономики Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл это назначение моральным позором, поскольку блок «Наша Украина» находится в оппозиции к коалиции.