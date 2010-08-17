Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение тарифов

В Чернигове представители Коммунистической партии Украины и общественной организации "Народный контроль" выступают с инициативой ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый секретарь горкома КПУ Михаил ПЕТРУЩЕНКОВ.

По его словам, мораторий, как форма замедления какого-либо процесса, в данной ситуации очень важен, поскольку позволит провести экономический подсчет и сделать тарифы на ЖКУ обоснованными.

"Ресурсы и возможности для неповышения тарифов есть. Не видим аргументов и оснований, чтобы тарифы увеличивать", - сказал М.ПЕТРУЩЕНКОВ, уточнив, что мораторий стоит ввести до 2012 года. Кроме того, он заметил, что фракция КПУ в Верховной Раде предлагала принять соответствующий закон, но ее стремления не увенчались успехом. Такой результат имеют и черниговские коммунисты, которые в городском совете 16 раз инициировали рассмотрение вопроса о моратории на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг.

По убеждению М.ПЕТРУЩЕНКОВА, повышение тарифов отразится на достатке подавляющего большинства черниговцев, поскольку субсидии в городе получают лишь 4 тыс. семей и увеличится не больше, чем на тысячу.

Кроме того, коммунисты предлагают в Чернигове запретить выделение земельных участков, пока не будет проведена инвентаризация городской земли. По их информации, на сегодня в Чернигове не существует единого реестра земельных участков, ни разу не была проведена инвентаризация, информация не компьютеризирована и закрыта для общественности.

Как пообещали черниговские коммунисты, инициативы о введении моратория на повышение тарифов в Чернигове и запрет на выделение свободных земельных участков до проведения процедуры инвентаризации будут выноситься на следующую сессию городского совета.