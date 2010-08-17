За сведения о пропавшем журналисте милиция дает 20 тысяч
18:21, 17 августа 2010Политика
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Расследуется дело об убийстве
|Василий КЛИМЕНТЬЕВ
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ уехал из дому с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.
Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.
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