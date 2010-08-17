За сведения о пропавшем журналисте милиция дает 20 тысяч

За предоставление достоверной информации, которая поможет установить местонахождение пропавшего главного редактора харьковской информационной газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА, Дзержинским райотделом милиции Харькова предлагается денежное вознаграждение в размере 20 тыс. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ уехал из дому с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.