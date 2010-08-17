Голубченко пишет служебную: он не выполнил 22 распоряжения Попова
17:31, 17 августа 2010Политика
1400 0
С заместителей сняли премию
|Александр ПОПОВ
Об этом сообщает газета "Крещатик".
"Это неприятный разговор. Но я не привык работать, когда поручения не выполняют. Сколько коллективов у меня было, никогда не имел проблем с несвоевременным выполнением заданий", - цитирует газета слова А.ПОПОВА.
Он сообщил, что А.ГОЛУБЧЕНКО не выполнил 22 поручения, А.МЕЩЕРЯКОВ - 9, А.МАЗУРЧАК - 7, А.ПУЗАНОВ - 5, В.СИВЕЦ - 3, Р.КРАМАРЕНКО - 2, Л.НОВОХАТЬКО - 1.
"До конца дня напишете служебные записки о причинах невыполнения заданий. На первый раз вы останетесь без премий. В следующий раз поувольняю всех без тени сомнения", - цитирует газета слова А.ПОПОВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter