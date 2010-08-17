Голубченко пишет служебную: он не выполнил 22 распоряжения Попова

17:31, 17 августа 2010
Политика
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С заместителей сняли премию

Александр ПОПОВ
Исполняющий обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ за невыполнение его поручений лишил своих заместителей Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, Александра МЕЩЕРЯКОВА, Александра МАЗУРЧАКА, Александра ПУЗАНОВА, Виктора СИВЦА, Руслана КРАМАРЕНКО и Леонида НОВОХАТЬКО премий.

Об этом сообщает газета "Крещатик".

"Это неприятный разговор. Но я не привык работать, когда поручения не выполняют. Сколько коллективов у меня было, никогда не имел проблем с несвоевременным выполнением заданий", - цитирует газета слова А.ПОПОВА.

Он сообщил, что А.ГОЛУБЧЕНКО не выполнил 22 поручения, А.МЕЩЕРЯКОВ - 9, А.МАЗУРЧАК - 7, А.ПУЗАНОВ - 5, В.СИВЕЦ - 3, Р.КРАМАРЕНКО - 2, Л.НОВОХАТЬКО - 1.

"До конца дня напишете служебные записки о причинах невыполнения заданий. На первый раз вы останетесь без премий. В следующий раз поувольняю всех без тени сомнения", - цитирует газета слова А.ПОПОВА.

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