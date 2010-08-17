Посол Грузии просит украинцев не ехать в Абхазию и Южную Осетию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ настойчиво просит украинских граждан не посещать Абхазию и Южную Осетию.

Об этом Г.КАТАМАДЗЕ заявил в интервью газете “День” (№146 от 17 августа).

“Но я хотел бы обратиться к законопослушным гражданам Украины, чтобы они не нарушали закон Грузии об оккупированных территориях и не посещали территории Абхазии и Южной Осетии, на которые сейчас распространяется специальный режим оккупированных территорий”, - сказал он.

Посол объяснил, что грузинская сторона не может гарантировать безопасность гражданам Украины на этих территориях.

“Я даже не исключаю возникновения специальных провокаций, чтобы каким-то образом столкнуть украинский и грузинский народы. Во избежание таких недоразумений, я бы рекомендовал и очень просил бы всех воздержаться в ближайшее время, пока не будет снят режим оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии”, - сказал Г.КАТАМАДЗЕ.